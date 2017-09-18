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Бюджет на развитие Арктики в 2018 году может составить 792 млн рублей

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В 2019 году на эти цели планируют выделить более 5,5 млрд рублей

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем бюджетных ассигнований на 2018 год по программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" может составить 791,9 млн рублей, следует из проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В 2019 году на эти же цели запланировано 5,676 млрд рублей, на 2020 году - 5,514 млрд рублей.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" была разработана Министерством регионального развития и утверждена в апреле 2014 года. Это единственная аналитическая госпрограмма, но в ней отсутствуют показатели, целевые индикаторы, график реализации и финансирование. Единственное ее назначение - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в Арктике.

По решению Госкомиссии по вопросам развития Арктики Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовило новый проект госпрограммы. В частности, замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский сообщал ТАСС, что ведомство подготовило новый проект госпрограммы развития Арктики, где сделан акцент на опорные зоны развития, на производство и технологии, а также на повышение качества жизни коренного населения.

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