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Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорог

Экономика и бизнес
18 сентября, 18:50 UTC+3

Правительство планирует в будущем году дважды повысить акциз на топливо — на 50 копеек за литр в январе и на столько же — в июле. ТАСС рассказывает, как это скажется на автомобилистах

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© Егор Алеев/ТАСС

Кабинет министров нашел дополнительный источник финансирования для строительства дорог. На улучшение существующей дорожной сети и появление новой направят деньги, собранные за счет увеличения акциза на топливо.  

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Как будет повышен акциз?

Ежегодно акциз на топливо увеличивается на размер инфляции. Эта норма закреплена в Налоговом кодексе. То есть в 2018 году акциз должен возрасти примерно на 4% (такую инфляцию прогнозирует Минэкономразвития). Подобное повышение увеличит стоимость бензина примерно на 30 копеек за литр, а дизельного топлива — на 23 копейки за литр. Бюджет при этом получит 25 млрд рублей.

Но правительство решило в 2018 году повысить акциз еще на 50 копеек за литр, причем сделает это дважды — с 1 января и с 1 июля. С таким предложением в кабинет министров обратился Минфин, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

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Куда будут потрачены доходы от внепланового повышения акциза?

Повышение акцизов на топливо даст бюджету РФ порядка 60 млрд рублей в 2018 году и по 80 млрд рублей в 2019–2020 годах, заявил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин.

В то же время глава ведомства Антон Силуанов оценивает дополнительные доходы более скромно — примерно в 40 млрд рублей в следующем году. "Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов", — сообщил он.

Ранее министр сказал, что допсредства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь — в Крыму и в Калининграде.

Речь идет, прежде всего, о трассах "Приморское кольцо" в Калининградской области и "Таврида" в Крыму.

Также дополнительные деньги позволят пополнить бюджеты регионов. До 1 июня 2016 года все акцизы на топливо поступали в бюджеты субъектов федерации. После этого срока 12% стали зачисляться в федеральный бюджет, остальные средства остаются на местах.

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На сколько подорожает топливо?

В Минфине и Минэнерго  считают, что из-за внепланового повышения акциза топливо на заправках может подорожать на 1,5% или на 60 копеек, а с учетом инфляции, средняя цена топлива в будущем году может превысить 40 рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на источник в федеральном правительстве. 

Эксперты не исключают и более значительный рост цен. По словам директора московского нефтегазового центра компании Ernst&Young Дениса Борисова, только из-за акцизов топливо в будущем году вырастет в цене более чем на 1,5 руб., пишет "Коммерсант".

Несмотря на то, что акциз увеличится лишь с 2018 года, эффект от его предстоящего роста будет заметен раньше, сказал в беседе с ТАСС директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Продавцы топлива заложат это повышение в цену заранее. Цена за литр 92-го бензина перешагнет отметку 40 рублей, а литр 95-го уже сейчас можно встретить по цене 42 рубля, говорит он.

Также рост акциза на топливо может добавить 0,2–0,3% к уровню годовой инфляции, считает Николаев.

Мария Селиванова

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