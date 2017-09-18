Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорог

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Кабинет министров нашел дополнительный источник финансирования для строительства дорог. На улучшение существующей дорожной сети и появление новой направят деньги, собранные за счет увеличения акциза на топливо.
Ежегодно акциз на топливо увеличивается на размер инфляции. Эта норма закреплена в Налоговом кодексе. То есть в 2018 году акциз должен возрасти примерно на 4% (такую инфляцию прогнозирует Минэкономразвития). Подобное повышение увеличит стоимость бензина примерно на 30 копеек за литр, а дизельного топлива — на 23 копейки за литр. Бюджет при этом получит 25 млрд рублей.
Но правительство решило в 2018 году повысить акциз еще на 50 копеек за литр, причем сделает это дважды — с 1 января и с 1 июля. С таким предложением в кабинет министров обратился Минфин, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
Повышение акцизов на топливо даст бюджету РФ порядка 60 млрд рублей в 2018 году и по 80 млрд рублей в 2019–2020 годах, заявил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин.
В то же время глава ведомства Антон Силуанов оценивает дополнительные доходы более скромно — примерно в 40 млрд рублей в следующем году. "Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов", — сообщил он.
Ранее министр сказал, что допсредства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь — в Крыму и в Калининграде.
Речь идет, прежде всего, о трассах "Приморское кольцо" в Калининградской области и "Таврида" в Крыму.
Также дополнительные деньги позволят пополнить бюджеты регионов. До 1 июня 2016 года все акцизы на топливо поступали в бюджеты субъектов федерации. После этого срока 12% стали зачисляться в федеральный бюджет, остальные средства остаются на местах.
В Минфине и Минэнерго считают, что из-за внепланового повышения акциза топливо на заправках может подорожать на 1,5% или на 60 копеек, а с учетом инфляции, средняя цена топлива в будущем году может превысить 40 рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на источник в федеральном правительстве.
Эксперты не исключают и более значительный рост цен. По словам директора московского нефтегазового центра компании Ernst&Young Дениса Борисова, только из-за акцизов топливо в будущем году вырастет в цене более чем на 1,5 руб., пишет "Коммерсант".
Несмотря на то, что акциз увеличится лишь с 2018 года, эффект от его предстоящего роста будет заметен раньше, сказал в беседе с ТАСС директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Продавцы топлива заложат это повышение в цену заранее. Цена за литр 92-го бензина перешагнет отметку 40 рублей, а литр 95-го уже сейчас можно встретить по цене 42 рубля, говорит он.
Также рост акциза на топливо может добавить 0,2–0,3% к уровню годовой инфляции, считает Николаев.
Мария Селиванова