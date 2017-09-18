Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорог

Куда будут потрачены доходы от внепланового повышения акциза?

Повышение акцизов на топливо даст бюджету РФ порядка 60 млрд рублей в 2018 году и по 80 млрд рублей в 2019–2020 годах, заявил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин.

В то же время глава ведомства Антон Силуанов оценивает дополнительные доходы более скромно — примерно в 40 млрд рублей в следующем году. "Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов", — сообщил он.

Ранее министр сказал, что допсредства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь — в Крыму и в Калининграде.

Речь идет, прежде всего, о трассах "Приморское кольцо" в Калининградской области и "Таврида" в Крыму.

Также дополнительные деньги позволят пополнить бюджеты регионов. До 1 июня 2016 года все акцизы на топливо поступали в бюджеты субъектов федерации. После этого срока 12% стали зачисляться в федеральный бюджет, остальные средства остаются на местах.