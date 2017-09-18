Минфин может направить на госпрограмму по доступному жилью 200 млрд руб. в 2018-2020 гг.

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин может направить на государственную программу по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ 200,89 млрд руб. в 2018-2020 гг. Это следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и период 2019-2020 гг., размещенного Минфином РФ на официальном портале правовых актов.
Финансирование может составить 91,56 млрд руб. в 2018 году, 55,37 млрд руб. в 2019 году и 53,95 млрд руб. в 2020 году.