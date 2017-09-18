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Путин поручил подготовить проекты по завершению реконструкции аэропортов на Северо-Западе

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Речь идет об аэропортах Архангельска, Мурманска и аэропорте Соловки

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 января 2018 года представить предложения о завершении реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропортах Архангельска, Мурманска и аэропорте Соловки.

К этому же сроку должны быть готовы предложения по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске Архангельской области и реализации проекта строительства железнодорожной магистрали "Белкомур", говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Три с половиной месяца Путин дал кабинету министров на разработку еще одного инфраструктурного проекта - по завершению строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны в Калининградской области.

"Минтрансу России совместно с администрацией Псковской области и правительством Калининградской области и при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос об экономической эффективности логистического маршрута перевозки грузов через территорию Псковской области в порты Калининградской области", - поручил президент.

Это указание также должно быть выполнено до 1 января 2018.

Глава государства до 1 марта 2018 года ждет доклад правительства с анализом "деятельности операторов морских портов в части, касающейся соблюдения интересов Российской Федерации как акционера при установлении цен и распределении доходов, а также уплаты государству арендных платежей" и "алгоритма ценообразования с использованием компьютерных систем на авиабилеты в салонах экономического класса".

Кроме того, до 1 марта 2018 кабинет министров должен "рассмотреть вопрос о возможности безвизового въезда (на срок пребывания не более 72 часов) или въезда на основании электронных виз на территорию Российской Федерации через аэропорт Калининграда и порты Калининградской области иностранных граждан, пребывающих в составе организованных групп, в том числе следующих транзитом через территорию Российской Федерации для участия в круизах, а также иностранных граждан - членов экипажей и пассажиров спортивных парусных и прогулочных судов".

Одновременно правительству надлежит рассмотреть вопрос "о предоставлении права иностранным авиакомпаниям совершать после 1 марта 2018 года посадку в аэропорту г. Калининграда при осуществлении полетов по "пятой свободе воздуха".

До 15 декабря 2017 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен "обеспечить с учетом ранее данных поручений завершение процедуры передачи акций акционерных обществ "Аэропорт Архангельск" и "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации".

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