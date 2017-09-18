Правительство с 2018 года введет пилотный проект по маркировке табачных изделий

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует с 2018 года начать пилотный проект по электронной маркировке табачной продукции. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на форуме "Опоры России".

"Будет внедряться очень быстро система электронной маркировки. Мы запустили сейчас пилот по маркировке лекарственных средств, вот-вот готовы с нового года запустить пилот по маркировке табачных изделий", - сказал Шувалов.

Первый вице-премьер добавил, что одновременно с введением в действие закона о контрольно-кассовой технике электронная маркировка будет распространена на самые чувствительные товары.

Шувалов напомнил, что пока она распространяется на такие товары как продукты питания, лекарственные средства и некоторые медицинские изделия, ряд товаров легкой промышленности, одежда, обувь и так далее.

Эта мера, по словам Шувалова, призвана снять административные барьеры для бизнеса.

"Это будет означать, что к вам конечно же не будут приходить налоговые инспекторы и другие чиновники, то есть вот эти барьеры не будут проявляться, но с другой стороны, работа будет в десять раз прозрачнее, потому что на этой маркировке будет вся информация", - обратился Шувалов к участникам форума.