Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в портах с 1 января 2018 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в морских портах с 1 января 2018 года, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода с 1 января 2018 года на осуществление расчетов за услуги, оказываемые в морских портах РФ, в российских рублях", - отмечается в поручении.

При этом для стивидорных компаний с обязательствами в иностранной валюте правительству поручено установить переходный период для перевода на рублевые расчеты.