Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в портах с 1 января 2018 года

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в морских портах с 1 января 2018 года, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода с 1 января 2018 года на осуществление расчетов за услуги, оказываемые в морских портах РФ, в российских рублях", - отмечается в поручении.
При этом для стивидорных компаний с обязательствами в иностранной валюте правительству поручено установить переходный период для перевода на рублевые расчеты.