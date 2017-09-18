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Путин поручил в 2017 году начать возведение терминала для круизных судов под Калининградом

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Терминал сможет принимать морские лайнеры длиной 317 метров

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до конца текущего года начать строительство под Калиниградом нового морского терминала для круизных и грузовых судов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в августе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

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"Обеспечить начало строительства в 2017 году в г. Пионерском Калининградской области международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с учетом необходимости завершения работ в срок, предусмотренный проектной документацией", - говорится в поручении.

Проект строительства международного морского терминала Пионерский, стоимость которого составляет порядка 8 млрд рублей, реализуется Минтрансом России, Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правительством Калининградской области в соответствии с поручением президента РФ.

Причал нового порта сможет принимать грузы, которые сейчас следуют в Россию, в том числе, через литовскую Клайпеду. Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры длиной 317 метров, включая круизные суда.

В перспективе, по оценкам специалистов, он сможет обслуживать до 300 тыс. туристов и до 80 тыс. тонн грузов в год. Проект строительства был одобрен Главгосэкспертизой РФ в декабре 2016 года. Строительство планируется завершить в 2018 году.

Другие поручения

Кроме того, президент указал на необходимость предусмотреть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов дополнительные средства на финансирование модернизации пунктов пропуска через госграницу РФ, и на финансирование строительства к 2020 году трех новых паромов для железнодорожной переправы Усть-Луга - Балтийск "с учетом установленных РЖД долгосрочных (не менее 10 лет) тарифов на перевозку в смешанном железнодорожно-водном (паромном) сообщении на всем маршруте следования".

Также глава государства поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по комплексному развитию Мурманского транспортного узла.

Еще одно поручение - "разработать механизм использования доходов, получаемых от аренды находящихся в государственной собственности объектов инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры РФ", говорится в документе.

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