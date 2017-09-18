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Медведев: рост потребительских цен не должен превысить 4% по итогам года

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По словам премьера, это "позволит людям строить долгосрочные планы, выбирать: сберегать ли доходы, или брать кредит на улучшение жилищных условий или образование"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рост потребительских цен не должен по итогам года превысить 4%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. "В этом году экономическим блоком правительства и Банком России прогнозируется показатель инфляции даже ниже целевого уровня в 4%, - сказал он. - Понятно, что сезонные, региональные, отраслевые различия остаются, и мы их не можем игнорировать. Но в целом рост потребительских цен не должен превысить 4%".

По словам Медведева, это "позволит людям строить долгосрочные планы, выбирать: сберегать ли доходы, или брать кредит на улучшение жилищных условий или образование". Для предприятий ценовая стабильность позволит успешнее выполнять производственные планы и привлекать финансовые ресурсы на реализацию новых проектов.

"При этом ставки должны обеспечивать приемлемый уровень долговой нагрузки. Совет директоров "Банка России" объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. до 8,5% годовых. Такая политика позволяет снижать процентные ставки по кредитам, соответственно кредитные деньги должны идти в реальный сектор", - заметил Медведев, заверив, что правительство будет способствовать ценовой стабильности.

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