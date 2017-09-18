Работающим пенсионерам в 2018 году не будут повышать пенсии

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", - заявил Силуанов.
По мнению председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука, таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.
"По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году", - сказал Силуанов.
По его словам, у работающих пенсионеров есть возможность иметь больше средств и доходов.
"Прирост будет выше инфляции, - пояснил Силуанов. - Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор".
Однако Мохначук сказал, что работа на пенсии - не выбор пенсионеров, а нужда. "Попробуйте выжить на 6200 рублей. Это нужда. И на 7 тыс. рублей. Нужда заставляет делать выбор", - заявил он.
Силуанов заявил, что не согласен с таким утверждением. "Каждый пенсионер принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию", - сказал министр.