Аэропорт Алыкель в Красноярском крае в усиленном режиме наверстывает отложенный спрос

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Алыкель - воздушные ворота Норильска и Таймыра на севере Красноярского края - после завершения второго этапа реконструкции работает в усиленном режиме, чтобы удовлетворить так называемый отложенный спрос. Об этом ТАСС сообщил директор аэропорта Андрей Никифоров.

"Во время реконструкции, когда аэропорт не принимал самолеты типа Boeing, возник отложенный спрос, и сейчас аэропорт работает в усиленном режиме, удовлетворяя этот спрос, возникший за лето... Введены дополнительные рейсы", - рассказал Никифоров.

По его словам, с понедельника аэропорт начал принимать самолеты Boeing. Только за понедельник аэропорт принял шесть бортов из Москвы. Он отметил, что усиленный режим работы аэропорта продлится около месяца.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако с 1 июня работы велись на участке взлетно-посадочной полосы длиной более одного километра, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации.

Работы по обновлению инфраструктуры норильского аэропорта ведутся только в летний сезон. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 миллиарда рублей на ее реализацию направили из бюджета, три миллиарда рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тысяч человек.