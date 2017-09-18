Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Алыкель в Красноярском крае в усиленном режиме наверстывает отложенный спрос

Экономика и бизнес
18 сентября, 14:10 UTC+3

С понедельника аэропорт начал принимать самолеты Boeing, перевозки на которых были ограничены во время реконструкции

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Алыкель - воздушные ворота Норильска и Таймыра на севере Красноярского края - после завершения второго этапа реконструкции работает в усиленном режиме, чтобы удовлетворить так называемый отложенный спрос. Об этом ТАСС сообщил директор аэропорта Андрей Никифоров.

"Во время реконструкции, когда аэропорт не принимал самолеты типа Boeing, возник отложенный спрос, и сейчас аэропорт работает в усиленном режиме, удовлетворяя этот спрос, возникший за лето... Введены дополнительные рейсы", - рассказал Никифоров.

По его словам, с понедельника аэропорт начал принимать самолеты Boeing. Только за понедельник аэропорт принял шесть бортов из Москвы. Он отметил, что усиленный режим работы аэропорта продлится около месяца.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако с 1 июня работы велись на участке взлетно-посадочной полосы длиной более одного километра, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации.

Работы по обновлению инфраструктуры норильского аэропорта ведутся только в летний сезон. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 миллиарда рублей на ее реализацию направили из бюджета, три миллиарда рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
4
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года
5
Умер оперный певец Зураб Соткилава
6
Суд приговорил к 3,5 года механика лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина
7
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама