Бюджет МЧС РФ может вырасти в 2017 году на 3 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бюджет МЧС России в 2018 году может составить более 168,9 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем в этом году. Это следует из приложения к законопроекту "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.", опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В этом году бюджет МЧС составляет 165,8 млрд рублей. Согласно документу, расходы бюджета на МЧС будут увеличены и в 2019-2020 годах. Так, в 2019 году он составит свыше 169,8 млрд рублей, в 2020 году - более 172,9 млрд рублей.

Основные расходы в МЧС касаются национальной безопасности и правоохранительной деятельности - свыше 158,1 млрд в 2018 году, 160 млрд рублей - в 2019 году, около 162 млрд - в 2020 году.

На оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа в ближайшие три года планируется выделять по 1,3 млрд рублей, в то время как на 2017 год было выделено более 1,7 млрд рублей.

Расходы на обеспечение пожарной безопасности останутся примерно на прежнем уровне. На госпрограмму "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в следующем году планируется потратить 117,7 млрд рублей, в 2019 году - 119,4 млрд рублей, в 2020 году - 121,1 млрд рублей.