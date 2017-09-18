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МЭР: недвижимость стала наиболее доступной в соотношении стоимости ипотеки и зарплат

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По словам Максима Орешкина, средние зарплаты активно росли в последние годы в номинальном выражении, а стоимость недвижимости осталась более-менее стабильной

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Недвижимость в России стала наиболее доступной за всю историю соотношения стоимости ипотеки и средних зарплат россиян, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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"Мы видим, что недвижимость в России стала наиболее доступной за всю историю соотношений ипотечного платежа и средней зарплаты", - сказал министр на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Он указал, что средние зарплаты активно росли в последние годы в номинальном выражении, а стоимость недвижимости, жилья осталась более-менее стабильной.

"Опережающий рост номинальной заработной платы и снижение процентных ставок по ипотечным кредитам сделали недвижимость максимально доступной", - считает министр.

Также Орешкин отметил, что ипотечные ставки опустились ниже 10% и, согласно данным российских банков, сейчас составляют около 9%. Благодаря этому министерство ожидает увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов, что окажет поддержку стройкомплексам и производству строительных материалов, добавил глава МЭР.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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