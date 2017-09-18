Регионам выделят дополнительные 100 млрд рублей на выполнение задач по зарплате

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Регионам РФ на выполнение задач по зарплате будет дополнительно выделено из федерального бюджета 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По его словам, примерно 30% повышения зарплат бюджетникам в 2018 году ляжет на плечи федерального бюджета.

"Мы, кстати, поддерживаем субъекты РФ в части выполнения указов, потому что значительная часть нагрузки, по зарплате бюджетников особенно, придется на субъекты. И в этой связи регионам выделяется дополнительно сверх норм поддержки 100 млрд рублей на выполнение задач по заработной плате", - сказал он.

Глава Минфина отметил, что все ранее принятые обязательства бюджета должны быть выполнены. "Указы президента от мая 2012 года также предусмотрены полным рублем в следующем году", - подчеркнул Силуанов.