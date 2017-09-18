Регионам выделят дополнительные 100 млрд рублей на выполнение задач по зарплате

Букмекеры включили умершего специалиста в число претендентов на пост тренера "Бирмингема"Спорт 18 сентября, 15:10
Первый свердловский губернатор Эдуард Россель будет представлять регион в Совете ФедерацииНовости Урала 18 сентября, 15:05
Правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 годыЭкономика и бизнес 18 сентября, 15:02
Минспорт РФ может получить 60 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджетаСпорт 18 сентября, 14:58
Украина не согласна с ускоренным оформлением спортивного гражданства РФ двум легкоатлетамСпорт 18 сентября, 14:46
Сети манят: как малый и средний бизнес ищет место на продуктовых полках супермаркетовЭкономика и бизнес 18 сентября, 14:41
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 годаПолитика 18 сентября, 14:40
Футболист "Спартака" Джано Ананидзе вернулся в общую группу после травмыСпорт 18 сентября, 14:12
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человекМеждународная панорама 18 сентября, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Регионам РФ на выполнение задач по зарплате будет дополнительно выделено из федерального бюджета 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По его словам, примерно 30% повышения зарплат бюджетникам в 2018 году ляжет на плечи федерального бюджета.
"Мы, кстати, поддерживаем субъекты РФ в части выполнения указов, потому что значительная часть нагрузки, по зарплате бюджетников особенно, придется на субъекты. И в этой связи регионам выделяется дополнительно сверх норм поддержки 100 млрд рублей на выполнение задач по заработной плате", - сказал он.
Глава Минфина отметил, что все ранее принятые обязательства бюджета должны быть выполнены. "Указы президента от мая 2012 года также предусмотрены полным рублем в следующем году", - подчеркнул Силуанов.