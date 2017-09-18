Минфин хочет ввести инвестльготу по налогу на движимое имущество для нового оборудования

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские власти обсуждают инвестиционную льготу в отношении налога на движимое имущество для нового оборудования, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Он напомнил, что сейчас в правительстве готовится законопроект об инвестиционной льготе по налогу на прибыль. "Подготовили законопроект, он будет обсуждаться в правительстве РФ. Есть некоторые нюансы в части реализации, но, как мы договаривались с председателем правительства, она будет реализована", - сказал министр.

При этом, по словам Силуанова, власти готовят предложения и в отношении льгот по налогу на движимое имущество.

"Мы готовим законопроект по такой же инвестльготе по налогу на движимое имущество. У нас в следующем году решением субъектов РФ будет вводиться налог на движимое имущество. Несколько лет он не использовался. Но чтобы предприятия были мотивированы к обновлению оборудования, мы предлагаем сделать аналог инвестиционной льготы в части приобретения нового оборудования и для исчисления налога на движимое имущество", - сообщил глава Минфина.