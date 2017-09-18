МЭР: рубль в 2018-2020 гг. будет стабилен, несмотря на санкции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Курс рубля в 2018-2020 годах будет стабилен, несмотря на сохранение санкционного режима и прогнозируемое снижение цен на нефть. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Если говорить о внешних условиях, то они у нас заложены в прогноз на консервативном уровне. Мы ожидаем, что цены на нефть опустятся ниже $45 за баррель, замедлится мировой экономический рост, что снизится склонность к риску на глобальных рынках. Мы предполагаем в базовом сценарии сохранение санкционного режима в отношении России и действия нефтяной сделки со странами ОПЕК до конца первого квартала 2018 года", - сказал министр.

"Обменный курс рубля у нас значительно снизился в реальном выражении к уровню апреля, после периода роста. Сейчас, по нашим оценкам, фундаментально восполним значения, поэтому здесь не ожидаем каких-то серьезных колебаний. В целом, всю трехлетку будет оставаться на уровне стабильном", - добавил министр.