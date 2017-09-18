ТАСС, 18 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, плановый объем поступлений дивидендов в бюджет на трехлетку составляет более 400 млрд рублей ежегодно.

Силуанов сообщил, что в бюджете РФ на 2018 год доходы от приватизации заложены в размере чуть меньше, чем в 2017 году.