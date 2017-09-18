Правительство одобрило макропрогноз МЭР на 2018-2020 годы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило макропрогноз Минэкономразвития на 2018-2020 годы. Об этом сообщил по итогам заседания кабинета министров глава МЭР Максим Орешкин.

"Одобрило (правительство - прим. ТАСС)", - сказал он.

Правительство также одобрило бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.