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Минфин предлагает не рассматривать самозанятых как бизнес с точки зрения налогов

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:47 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По мнению замминистра финансов Ильи Трунина, самозанятые - это не малый бизнес, поскольку "там нет никакой бизнес-идеи, это способ зарабатывания на жизнь"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает до конца года подготовить концепцию налогового регулирования для самозанятых граждан, которым можно будет не регистрироваться в качестве ИП, сообщил замминистра финансов Илья Трунин, выступая на форуме "Опоры России".

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"Мы пытаемся вместе с депутатами Госдумы и правительством подготовить решение для пилотного режима, как нам поручал председатель правительства, для самозанятых лиц. То есть если обходиться без кардинальной реформы законодательства о регистрации в качестве ИП, ввести еще одну категорию физических лиц, которые могут получать доход без регистрации в качестве ИП, но в то же время с особенностями, которые регулируют их налоговый режим и правовой режим в целом с точки зрения статуса - ИП или не ИП", - сказал он.

По мнению Трунина, такой подход объясняется тем, что самозанятость нельзя рассматривать как бизнес. "Мне кажется, что самозанятые - это не вполне бизнес, не малый бизнес. Если мы говорим о репетиторах, сиделках, мелком ремонте - это не предприниматели, там нет никакой бизнес-идеи, это способ зарабатывания на жизнь", - считает замминистра.

При этом, в соответствии с законодательством, такой способ извлечения доходов подпадает под индивидуальное предпринимательство, а за отсутствие регистрации в качестве ИП установлено наказание, указал он.

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ПМЭФ-2016
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