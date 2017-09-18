Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, индексация социальных пенсий в 2018 году в проекте бюджета запланирована на 4,1%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство приняло решение на 3,7% проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года. Об этом сообщил по итогам заседания правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Смотрите также

Глава ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 2018 по 2020 год вырастут на 11%

Работающим пенсионерам в 2018 году не будут повышать пенсии

Медведев: бюджет обеспечит необходимый уровень соцзащиты россиян

"Было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году", - сказал он.

По словам Топилина, индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года запланирована в проекте бюджета РФ на уровне 4,1%. "Социальные пенсии, там ничего не меняется [в механизме индексации]", - сказал министр, пояснив, что индексация составит 4,1%. 

При этом, по его словам, индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена. "Нет, мы не меняли условия, мораторий сохранен", - добавил Топилин.

Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что средняя прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей. По данным ПФР, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил - 13 657 рублей, а в 2018 году он может вырасти до 14 045 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама