Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство приняло решение на 3,7% проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года. Об этом сообщил по итогам заседания правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году", - сказал он.

По словам Топилина, индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года запланирована в проекте бюджета РФ на уровне 4,1%. "Социальные пенсии, там ничего не меняется [в механизме индексации]", - сказал министр, пояснив, что индексация составит 4,1%.

При этом, по его словам, индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена. "Нет, мы не меняли условия, мораторий сохранен", - добавил Топилин.

Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что средняя прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей. По данным ПФР, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил - 13 657 рублей, а в 2018 году он может вырасти до 14 045 рублей.