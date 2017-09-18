Правительство одобрило проект закона об увеличении МРОТ с 1 января до 9 тыс. 489 рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило проект закона, при котором с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тыс. 489 рублей.

Об этом сообщил по итогам заседания правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Правительство одобрило и вместе с бюджетом внесенный законопроект, который поручил разработать буквально недавно президент РФ - о повышении минимального размера труда до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Правительство одобрило проект, в котором с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тыс. 489 рублей. Это ровно 85% от прожиточного минимума", - сказал Топилин.