Правительство одобрило проект закона об увеличении МРОТ с 1 января до 9 тыс. 489 рублей

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило проект закона, при котором с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тыс. 489 рублей.
Об этом сообщил по итогам заседания правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Правительство одобрило и вместе с бюджетом внесенный законопроект, который поручил разработать буквально недавно президент РФ - о повышении минимального размера труда до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Правительство одобрило проект, в котором с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тыс. 489 рублей. Это ровно 85% от прожиточного минимума", - сказал Топилин.