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Минфин подготовил законопроект об НДС на лом черных и цветных металлов

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В настоящее время лом цветных металлов, согласно законодательству, НДС не облагается

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин подготовил законопроект о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) на лом черных и цветных металлов, сообщил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы вместе с ФНС предложили решение, которое основано на обратном взимании НДС в мировой практике. У нас это взимание НДС - через налогового агента. По-моему, законопроект у нас уже готов, мы хотим понять, на какие отрасли его надо распространить, потому что проблема не только с ломами, но и еще с рядом продуктов, которые поступают без НДС - собираются, выращиваются. И потом его уже двигать по всем таким товарам. В ближайшее время мы выйдем с такой инициативой", - сказал Трунин.

В настоящее время, согласно Налоговому кодексу РФ, лом цветных и черных металлов не облагается НДС.

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Трунин, Илья Вячеславович
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