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Проект бюджета не предусматривает выделения средств на цифровую экономику

Экономика и бизнес
18 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Кабмин обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики объемом 100 млрд рублей, ранее сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы "Цифровая экономика" не предусмотрено в проекте бюджета на 2018 год и период 2019-2020 годы, следует из документа, размещенного Минфином на официальном портале правовых актов.

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О том, что для реализации программы "Цифровая экономика" будет создан фонд, говорили ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов. По словам последнего, правительство обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики объемом 100 млрд рублей; эти деньги помогут создать, в том числе, инфраструктуру (сети, ЦОДы, аппаратная часть).

Дворкович ранее говорил, что финансирование программы может осуществляться из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета. В фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства (УЦН; операторы связи отчисляют по 1,2% выручки в Фонд универсального обслуживания, который используется для УЦН), средства от продажи частот и другие средства.

Минкомсвязь, которая занималась подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 года, неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Ведомство предлагает обособить этот фонд, как и фонд УЦН. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее отмечал, что эти средства "попадают в так называемый общий бюджетный котел", из-за чего возникает недофинансирование программы (в рамках секвестра бюджета фонд был сокращен и программа недополучила в 2016 году 6,7 млрд рублей).

Дискуссии идут

Как ранее в понедельник сообщил журналистам Дворкович, правительство продолжает дискуссии по вопросу финансирования фонда цифровой экономики. По его словам, в рамках подготовки бюджета в первом чтении "пока это не сделано, пока дискуссии продолжаются". Одновременно с этим обсуждается и возможность сделать этот фонд обособленным.

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Белоусов, Андрей Рэмович Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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