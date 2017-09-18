Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 7,8 тыс. рублей, за три года повысится более чем на 50%, говорится в пресс-релизе Минтруда, распространенном в понедельник.

Пресс-служба ведомства, ссылаясь на слова заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой, сообщает, что с 1 января 2018 года МРОТ составит 9,489 тыс. рублей, что равняется 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года. Сейчас прожиточный минимум составляет 10,7 тыс. рублей. С января 2019 года планируется довести МРОТ до 100% прожиточного минимума.

"За три года планируется суммарное повышение МРОТ на 53%. При этом при снижении прожиточного минимума МРОТ не будет пересчитываться в меньшую сторону", - говорится в сообщении министерства.

Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ составят в 2018 году 26,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - 7,2 миллиарда рублей, в 2019 году - 43,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - 12 миллиардов рублей, сообщает Минтруд.

По оценке ведомства, законопроект о поэтапном повышении МРОТ затрагивает 4 млн работников.

О МРОТ и прожиточном минимуме

МРОТ - это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. От величины МРОТ зависят размер пособий по временной нетрудоспособности (например, "больничных"), по беременности и родам; выплаты трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства; а также размер стипендий и минимального пособия по безработице. Исходя из МРОТ рассчитываются также взносы в пенсионный и страховые фонды.

Величина прожиточного минимума определяется по итогам каждого квартала и устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

В четвертом квартале 2016 года в среднем по населению РФ прожиточный минимум составлял 9,691 тыс. рублей. Для работающего населения он был зафиксирован на уровне 10,466 тыс. рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей, а для детей - 9,434 тыс. рублей.