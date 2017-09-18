Правительство не планирует снижать индексацию тарифов естественных монополий в 2018 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует снижать ранее запланированный уровень индексации тарифов естественных монополий в 2018 году, несмотря на то, что прогноз по инфляции в 2017 году снижен до 3,2%.

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"У нас ориентир по тарифам - не фактическая, а целевая инфляция", - пояснил министр, отвечая на вопрос, приведет ли пересмотр прогноза по инфляции в 2017 году к снижению индексации тарифов естественных монополий в 2018 году.