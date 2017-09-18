Минфин: для сокращения теневой экономики нужно снижать ставку налога на прибыль

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин считает, что для сокращения теневой экономики нужно снизить ставку налога на прибыль, в России она "выше среднего" по сравнению с другими странами. Такое мнение озвучил замминистра финансов Илья Трунин, выступая на съезде Опоры России.

"Мне кажется - это точка зрения Минфина России, хотя нет консенсуса в правительстве на эту тему - что для того, чтобы нам повысить, или каким-то образом создать стимулы для снижения уровня теневой экономики, нам следовало бы снизить ставку налога на прибыль", - заявил он.

Реализация налогового маневра, предлагаемого Минфином, не станет сама по себе стимулом, признал Трунин.

"Мы не увидим на следующий день, на следующий год снижения уровня теневых зарплат. Но вместе с основными мерами, которые мы совместно с налоговой службой предпринимаем, это, скорее всего, послужит по крайней мере снижению темпов роста [теневой экономики]", - сказал он.

Основной спор о снижении налогов связан с вопросом, как быть с выпадающими доходами бюджета, отметил замглавы Минфина.

"Мы не можем полагаться в бюджетном планировании на ожидания, на сколько вырастет налоговая база в результате снижения налоговой нагрузки. В этой связи основной вопрос связан не с тем, нужно или не нужно снижать. Если бы у нас было много денег, никакого вопроса бы не было. Если у вас есть источники, то, пожалуйста, - лучше жить с низкими налогами, чем с высокими. Но [вопрос связан] с тем, какие источники, каким образом мы будем финансировать те бюджетные расходы, которые сейчас финансируются за счет тех налогов, которые мы предлагаем снижать. Это основной спор", - сказал Трунин.