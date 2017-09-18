Росатом надеется получить лицензию на сооружение АЭС в Финляндии в 2018 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный подрядчик строительства атомной электростанции (АЭС) "Ханхикиви" в Финляндии - компания RAOS Project по-прежнему рассчитывает получит лицензию на строительство станции в 2018 году, несмотря на заявление заказчика строительства АЭС о переносе срока выдачи соответствующего разрешения на 2019 год. Об этом сообщил ТАСС директор по коммуникациям "Русатом Энерго Интернешнл" Роман Дюкарев.

"Мы по-прежнему надеемся, что сможем получить лицензию в 2018 году. Однако, принимая во внимание позицию нашего заказчика и партнера - компании Fennovoima, мы проанализируем влияние на график проекта возможного сдвига сроков получения лицензии на 2019 год и обсудим результаты с нашими финскими партнерами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что лицензия на строительство АЭС в Финляндии может быть выдана в 2018 году. Однако сегодня Fennovoima сообщила, что лицензия на строительство АЭС будет выдана не ранее 2019 года.