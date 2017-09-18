Первый резидент пилотной в Мурманской области ТОР займется утилизацией боеприпасов

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Первый резидент зарегистрирован в единственном в Мурманской области городе, получившем статус территории опережающего развития (ТОР). Как сообщила сегодня на оперативном совещании губернатор региона Марина Ковтун, это производственное объединение "Комплекс".

"Министерство экономического развития РФ зарегистрировало первого резидента ТОР "Кировск" - производственное объединение "Комплекс". В рамках инвестпроекта по созданию площадки комплексной утилизации боеприпасов компания вложит в экономику моногорода почти 130 млн руб. и создаст 137 новых рабочих мест", - сказала глава региона.

Как отметила губернатор, работу над созданием территории опережающего социально-экономического развития в Кировске власти региона и города Кировска начали в 2016 году. "Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании ТОР на территории моногорода", - сообщила Ковтун.

Документы второго резидента сейчас находятся на рассмотрении в областном минпроме, в Фонд развития моногородов готовится заявка о реализации инвестиционного проекта по строительству инфраструктуры для коттеджных поселков.

Статус ТОР предусматривает ряд преимуществ для ее резидентов. В первую очередь они касаются снижения обязательных отчислений. В разы снижаются социальные отчисления, налог на прибыль, могут быть полностью отменены налоги на землю и имущество.

Кировск является моногородом, образованным вокруг предприятия "Апатит" компании "Фосагро".