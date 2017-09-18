Мосбиржа с 20 сентября останавливает торги бумагами "Трансаэро" из-за банкротства

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская биржа приняла решение с 20 сентября приостановить торги обыкновенными акциями и биржевыми облигациями БО-3 авиакомпании "Трансаэро" в связи с признанием организации банкротом. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро" и ввел на шесть месяцев процедуру конкурсного производства. В декабре 2015 года арбитраж по иску Сбербанка ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении "Трансаэро". Альфа-банк также подавал иск о признании "Трансаэро" банкротом, однако аналогичный иск Сбербанка суд рассмотрел и удовлетворил раньше. Альфа-банк пытался оспорить банкротство должника, но суд в трех инстанциях ему отказал.
К осени 2015 года авиакомпания "Трансаэро" не смогла самостоятельно обслуживать свой долг объемом примерно 260 млрд руб., 1 сентября на совещании межведомственной комиссии при Минтрансе РФ под председательством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова была поддержана возможность продажи 75% плюс 1 акция "Трансаэро" ее главному конкуренту "Аэрофлоту" (сделка в итоге так и не состоялась: акционеры "Трансаэро" не смогли консолидировать необходимый пакет акций - прим. ТАСС).