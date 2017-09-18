Мэрия Москвы закажет сравнительный анализ "Зарядья" и "Лужников" с мировыми аналогами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Департамент градостроительной политики города Москвы объявил конкурс на проведение сравнительного анализа парка "Зарядье" и комплекса "Лужники" с зарубежными аналогами с максимальной ценой контракта 2 млн рублей. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.

"Цель [сравнительного анализа] - определение сильных и слабых сторон в процессе создания и организации непосредственной деятельности парка "Зарядье" и Олимпийского комплекса "Лужники" по итогам полученных данных с зарубежными аналогами по ряду инфраструктурных и стоимостных характеристик", - говорится в тексте технической документации конкурса.

Исполнителю госзаказа нужно будет выделить критерии отбора объектов для сравнения. С "Зарядьем" предполагается сравнить не менее трех зарубежных объектов и не менее пяти - с "Лужниками". Компания, которая выиграет конкурс, разработает также характеристики для проведения исследования.

По результатам исследования планируется подготовить рекомендации по улучшению организации работы парка и спорткомплекса. На проведение сравнительного анализа отводится 25 дней с момента заключения контракта. Будут ли опубликованы его результаты, не уточняется.

О "Зарядье" и "Лужниках"

Парк "Зарядье" открылся для широкой публики 11 сентября 2017 года, к 870-летию Москвы, на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Площадь объекта составляет 130 тыс. квадратных метров.

"Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей. Арена примет матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал. Генеральным подрядчиком реконструкции "Лужников" и управляющей компанией по строительству парка "Зарядье" является АО "Мосинжпроект".