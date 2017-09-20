Деловой завтрак Российского экспортного центра. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит деловой завтрак Российского экспортного центра (РЭФ) в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург - Новосибирск - Екатеринбург, посвященный итогам работы группы РЭЦ в первом полугодии 2017 года и кейсам компаний-экспортеров секторов малого и среднего бизнеса.

Об основных направлениях финансовой и нефинансовой поддержки приоритетных отраслей, а также о мерах комплексной поддержки региональных экспортеров рассказывает глава группы РЭЦ Петр Фрадков.

По видеосвязи из Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга выступят экспортеры, а также представители общественных организаций и ассоциаций.