Деловой завтрак Российского экспортного центра. Видеотрансляция

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ТАСС
В ТАСС проходит деловой завтрак Российского экспортного центра (РЭФ) в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург - Новосибирск - Екатеринбург, посвященный итогам работы группы РЭЦ в первом полугодии 2017 года и кейсам компаний-экспортеров секторов малого и среднего бизнеса.
Об основных направлениях финансовой и нефинансовой поддержки приоритетных отраслей, а также о мерах комплексной поддержки региональных экспортеров рассказывает глава группы РЭЦ Петр Фрадков.
По видеосвязи из Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга выступят экспортеры, а также представители общественных организаций и ассоциаций.