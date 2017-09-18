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ВЭБ может снизить объем поддержки российской экономики из-за уменьшения господдержки

Экономика и бизнес
18 сентября, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Согласно проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, объем субсидий Внешэкономбанку будет снижен со 150 млрд до 100 млрд рублей

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк из-за снижения субсидий со стороны государства может уменьшить объем поддержки российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.

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Согласно проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, объем субсидий Внешэкономбанку будет снижен со 150 млрд до 100 млрд рублей.

"Менеджмент ВЭБ рассчитан на поддержку от бюджета в 2018 и в 2019 гг. в размере 150 млрд рублей в год. В случае снижения субсидии до 100 млрд рублей ежегодно ВЭБ будет вынужден рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников или снизить объем поддержки российской экономики", - отметили в пресс-службе.

Кроме того в ВЭБ подчеркнули, что госкорпорации необходимо сохранение объема поддержки со стороны государства. "На 2018-2019 годы приходится существенный объем погашений внешних долгов ВЭБ. Это сумма порядка 240 млрд рублей в год", - пояснили в пресс-службе причину необходимости сохранения объемов господдержки.

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