ВЭБ может снизить объем поддержки российской экономики из-за уменьшения господдержки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк из-за снижения субсидий со стороны государства может уменьшить объем поддержки российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.

Согласно проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, объем субсидий Внешэкономбанку будет снижен со 150 млрд до 100 млрд рублей.

"Менеджмент ВЭБ рассчитан на поддержку от бюджета в 2018 и в 2019 гг. в размере 150 млрд рублей в год. В случае снижения субсидии до 100 млрд рублей ежегодно ВЭБ будет вынужден рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников или снизить объем поддержки российской экономики", - отметили в пресс-службе.

Кроме того в ВЭБ подчеркнули, что госкорпорации необходимо сохранение объема поддержки со стороны государства. "На 2018-2019 годы приходится существенный объем погашений внешних долгов ВЭБ. Это сумма порядка 240 млрд рублей в год", - пояснили в пресс-службе причину необходимости сохранения объемов господдержки.