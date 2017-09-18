Физлица забрали в августе из банка "Открытие" 134 млрд рублей, юрлица - 161 млрд рублей

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Средства физических лиц в банке "Открытие" в августе сократились на 134 млрд рублей, следует из оборотной отчетности банка.
Юридические лица забрали 161 млрд рублей, при чем из них госорганы 57 млрд рублей. Еще 160 млрд рублей забрали российские банки. Задолженность перед ЦБ выросла на 728 млрд рублей до 1,066 трлн рублей.
В течение августа банк "Открытие" несколько раз нарушил нормативы. Например, норматив достаточности капитала Н1.0 опускался 28 и 30 августа ниже минимального значения 8%, норматив достаточности базового капитала Н1.1 падал ниже 4,5% в течение трех дней в конце августа, норматив достаточности основного капитала Н1.2 опускался ниже 5,5% в течение двух дней. Также банк нарушил норматив максимального уровня кредитования своих акционеров (Н9.1) - он достигал 69% при минимуме 50%.