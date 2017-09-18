Трунин: налог на интернет-покупки из-за рубежа должен уплачиваться в момент покупки

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Илья Трунин считает, что налог (НДС или его аналог) на покупки, совершаемые россиянами в зарубежных интернет-магазинах, должен быть интегрирован в систему самого магазина, а не требовать отдельного оформления декларации и отдельного платежа налога.
Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.
"Система уплаты [НДС или его аналога] должна быть интегрирована в систему покупки, как мы сейчас платим НДС при каждой покупке [в российских магазинах]. Это основная задача", - сказал он. "Все равно, будет это НДС или не НДС, главное - это технология взимания. Потому что мы не хотим, если мы будем увеличивать нагрузку, чтобы среднестатистический покупатель, получая относительно недорогой товар, шел оформлял декларацию и отдельно платил платеж", - добавил замминистра.
Трунин также высказал убеждение, что "рано или поздно" будет принято решение о том, что "условия покупок в иностранных и российских интернет-магазинах должны быть выровнены".