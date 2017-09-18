Торгпред США назвал Китай угрозой мировой системе торговли

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Китай беспрецедентной угрозой мировой системе торговли. Об этом заявил в понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
"Китай в международном масштабе представляет угрозу всей системе торговли. Это беспрецедентно", - утверждал он.
С его точки зрения Всемирная торговая организация (ВТО) не в состоянии справиться с теми торговыми практиками, которые применяет КНР. "Мы должны найти другие пути, чтобы защитить наши компании, нашу рабочую силу и нашу систему экономики", - заявил Лайтхайзер.
Лайтхайзер также сообщил, что Соединенные Штаты считают важным работать с ЕС по линии Всемирной торговой организации (ВТО), а также в вопросе противодействия угрозе, которую, как утверждает Вашингтон, представляет для мировой торговли Пекин.
"Очень сложные отношения и очень важные отношения. <...> Мы должны работать с Европой по всему спектру вопросов, включая вызов, который представляет Китай. Важно также работать по линии ВТО", - сказал он.
"Мы рассчитываем, что они [отношения с ЕС] будут развиваться", - заявил Лайтхайзер.
В августе этого года Лайтхайзер объявил о начале расследования по факту предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Результатом этой проверки может стать введение определенных рестрикций в отношении Китая, обсуждение возможной выплаты им компенсации США или устранение того или иного торгового барьера или практики.
Также в августе газета The New York Times сообщала о том, что администрация Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью КНР в ситуации с ядерной программой КНДР.
Сам Трамп и министр торговли США Уилбур Росс отправятся с визитом в Китай в середине ноября.