Reuters: турецкая Palmali подала иск в суд на нефтетрейдера "Лукойла" почти на $2 млрд

ТАСС, 18 сентября. Турецкая Palmali, один из крупнейших перевозчиков в каспийском регионе, подала иск в Верховный суд Лондона почти на $2 млрд в отношении нефтетрейдингового подразделения "Лукойла" Litasco, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкой компании.

"Исковые претензии касаются предполагаемого невыполнения Litasco требований по долгосрочному контракту между компаниями", - цитирует агентство сообщение компании.

В "Лукойле" не стали комментировать Reuters данную информацию.

Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания рассматривает возможность продажи Litasco и планирует принять решение в ноябре. При этом Алекперов отметил, что данное решение не связано с санкциями США.