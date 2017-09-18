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Первый зампред ЦБ: преобразования в экономике увеличат шансы повышения рейтинга РФ

Экономика и бизнес
18 сентября, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Регулятор полагает, что структурные преобразования позволят в среднесрочной перспективе достичь темпов роста ВВП выше 1,5-2% в год

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что улучшение структуры экономики РФ увеличит ее шансы на повышение международного кредитного рейтинга. Об этом она сообщила в интервью Reuters.

"Если власти продемонстрируют, что у правительства есть стратегия не только с точки зрения макроэкономической стабильности, но и с точки зрения улучшения структуры экономики, что позволит ей устойчиво расти, <...> мы надеемся, что когда мы это продемонстрируем, а правительство сейчас готовит такую программу, то у России существенно повысится шанс на повышение рейтинга", - сказала она.

Банк России считает, что структурные преобразования в экономике позволят в среднесрочной перспективе достичь темпов роста ВВП выше 1,5-2% в год. Ограничениями для экономического роста могут стать дефицит производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров в отдельных сегментах, указывал ранее ЦБ.

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Персоны
Юдаева, Ксения Валентиновна
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