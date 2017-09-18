Глава "Глобальной энергии": доля чистых источников энергии в РФ к 2050 году составит 15%

ЛИОН /Франция/, 18 сентября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Доля чистых источников энергии в топливно-энергетическом комплексе к 2050 году может увеличиться до 15%. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил президент ассоциации "Глобальная энергия" Игорь Лобовский на полях шестого международного энергетического форума в Лионе.

"К 2050 году доля таких чистых источников в России может достигнуть 12-15%. И эта тенденция будет усиливаться, что, конечно, очень хорошо", - сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что "нужно понимать, что в ближайшие 85 лет углеводороды никуда не денутся".

На данный момент, по данным Лобовского, 80% мирового топливно-энергетического баланса составляют углеводороды. "К 2050 году, по прогнозу ученых, этот показатель снизится до 70%, а к 2100 - до 50%", - отметил президент "Глобальной энергии". Россия, по его словам, "находится только на пути к применению чистой энергии, но перспективы в этом плане у страны очень хорошие". "У нас много проводится экспериментов, много реализуется проектов, внедряются новые технологии", - подчеркнул Лобовский.

Он отметил, что "кроме субсидий, инвестиций, для возобновляемых источников нужны погодные условия, и Россия при ее огромной территории может использовать любые источники чистой энергии". "У нас есть огромный потенциал всего - это касается и науки, и энергетики. Надо только воспитывать в людях стремление к внедрению чистой энергетики и бережному отношению к земле", - считает эксперт.

"Перспективы России в увеличении доли возобновляемых источников хорошие", уверен президент "Глобальной энергии". "Примеров много, когда заводы, находящиеся не в городах, начинают устанавливать ветряки, солнечные батареи. Это радует, но важно, чтобы понимание этой необходимости было везде", - полагает он.

По словам Лобовского, "в новое поколение необходимо закладывать стремление к бережному обращению с планетой". "Мы сделали более 10 программ, направленных на поддержку идей школьников, студентов, молодых специалистов, которые хотят сделать жизнь лучше на планете", - сказал он. В настоящий момент, по его словам, программами по поддержке студентов охвачены более 200 вузов в 64 регионах России.

История форума

Форум "Глобальная энергия" проводится с 2012 года для обсуждения проблем энергетической отрасли и выработки механизмов их решения. В этом году в нем принимают участие ученые и эксперты в области энергетики из Германии, России, Сингапура, Франции, Южной Кореи и других стран. Тема дискуссии - "Формирование синтеза трех "Э" (экономики, экологии, энергетики) как фактора здоровья планеты Земля". Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС. Участники саммита продолжат дискуссию на форуме в Москве, который состоится в начале октября.