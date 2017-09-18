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Банк России поддержит микрокредитование бизнеса, сокращая участие в "Программе 6,5"

Экономика и бизнес
18 сентября, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По мере снижения кредитных ставок для бизнеса, ЦБ планирует выходить из антикризисного инструмента, ориентируя программу на региональные банки и банки с базовой лицензией

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует усилить поддержку микрофинансовых организаций, ориентированных на кредитование бизнеса. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде "Опоры России".

"Сейчас мы выделяем микрофинансовые организации предпринимательского финансирования, которые сконцентрированы на том, чтобы давать не займы от зарплаты до зарплаты, а займы предпринимательского финансирования малому и среднему бизнесу. На наш взгляд очень важно это направление, потому что [у бизнеса] недостаточно залогов, кредитной истории, и мы поддерживаем предложение "Опоры России" чтобы отработать этот механизм", - сказала глава ЦБ.

Наряду с поддержкой микрокредитования бизнеса регулятор намерен постепенно сокращать свое участие в "Программе 6,5". ЦБ развивал ее как антикризисный инструмент, и, по мере снижения кредитных ставок для бизнеса, будет из нее выходить, ориентируя эту программу на региональные банки и банки с базовой лицензией, отметила Набиуллина. "Механизм выхода из этой программы, где-то поддержки правительства вместо ЦБ, мы обсудили с Минэкономики, с Корпорацией МСП", - сказала глава ЦБ.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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