Минтранс хочет снять запрет на перевозку детей 10-летними автобусами после лицензирования

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ после вступления в силу закона о лицензировании пассажирских автобусных перевозок выступит с инициативой об отмене запрета перевозку детей на автобусах старше 10 лет. Об этом на заседании координационного совета по развитию детского туризма сообщил замминистра транспорта РФ Николай Асаул.

С 1 января 2018 года должен вступить в силу запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей. Срок вступления в силу постановления переносился дважды: первоначально оно должно было вступить в силу с января 2017 года, затем с 1 июля 2017 года. Позднее вышло постановление правительства о переносе срока вступления в силу на 1 января 2018 года. Вопрос об ограничительных мерах был поднят после ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Трагедия унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.

"По поручению президента был разработан законопроект о возврате лицензирования для всех видов автобусных перевозок... Законопроект в начале сентября внесен в Госдуму, мы рассчитываем, что он может быть принят в осеннюю сессию, что позволит ставить нам вопрос об отказе о 10-летнем ограничении возраста автобусов", - сказал Асаул.

Он добавил, что как только закон будет подписан президентом, Минтранс будет выступать с соответствующей инициативой.

Замглавы Минтранса напомнил, что ограничительная норма о возрасте автобусов была введена в период, когда отсутствовали иные формы контроля за перевозками, в связи с чем ухудшилось их качество, выросла аварийность.

Возврат к лицензированию

В июне этого года Асаул, комментируя крупное ДТП в Забайкальском крае, сообщил, что Минтранс подготовил законопроект о лицензировании всех видов автобусных перевозок, так как в настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения.

По словам Асаула, наиболее резонансные аварии с большими количеством жертв происходят на междугородних направлениях. Причины разные: засыпание водителей за рулем, погодные условия, нарушение скоростных режимов, нарушение правил дорожного движения, техническое состояние транспортных средств.

По мнению замминистра, проблема заключается в том, что перевозчики выезжают на дорогу, не пройдя проверки на соответствие необходимым требованиям, которые установлены действующим законодательством. После введения лицензирования перевозчик не сможет выйти на маршрут, не получив лицензию.

Вечером 11 июня 2017 года в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся. Жертвами аварии стали 14 человек, еще более 30 пострадали.