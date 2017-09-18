Первый в России центр обрабатывающих станков с ЧПУ под Липецком получит 650 млн рублей

ТАСС, 18 сентября. Первый в России центр производства инновационных обрабатывающих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) "Интермаш", который создается в Липецкой области, получит 650 млн рублей, из них 260 млн рублей - субсидии Минпромторга России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Комиссия по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров Минпромторга России поддержала проект инновационных обрабатывающих фрезерных, токарных и шлифовальных центров с применением российской системы ЧПУ "Интермаш". В проект будет направлено 650 млн рублей, планируемый объем субсидии Минпромторга - 263,5 млн рублей до 2020 года", - сообщили в правительстве региона.

В проект также направят средства Фонд развития промышленности, Корпорация МСП и Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса. В России производства таких обрабатывающих центров нет, их закупают за рубежом. При этом инновационный пятиосевой станок с ЧПУ незаменим при изготовлении высокоточных деталей в авиастроении, кораблестроении, производстве медицинского оборудования и инструментов. С помощью такого станка создают сложные целые детали, которые без него приходится собирать из нескольких частей.

"Совместный проект "Интермаш" получит финансирование Минпромторга России уже до конца 2017 года. Будет создано 40 высокопроизводительных рабочих мест, к 2020 году планируется занять до 20% на российском рынке", - добавили в администрации региона.

Как рассказала ТАСС генеральный директор завода "Интермаш" Олеся Попова, проект создания первого производства токарно-фрезерных пятиосевых обрабатывающих центров с ЧПУ рассчитан на пять лет, производство будет открыто в индустриальном парке "Созидатель" в Ельце Липецкой области, в разработке узлов и агрегатов для будущих станков участвуют компании станкостроительного кластера "Липецкмаш".

О кластере "Липецкмаш"

Промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной промышленности "Липецкмаш" создан в 2016 году в Липецкой области, включает Липецк и Грязинский, Усманский, Лебедянский, Елецкий районы. В кластер входят 37 промышленных предприятий, в том числе Липецкий станкозавод "Возрождение", "СТП-Липецкое станкостроительное предприятие", "Елецкгидроагрегат", группа компаний "СтальСоюз", "Свободный сокол", "Литмашприбор", "Генборг" и другие. В кластере реализовываются четыре импортозамещающих проекта с инвестициями около 6,5 млрд рублей.