Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрд

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КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины успешно завершило размещение международных облигаций на $3 млрд. Об этом в понедельник объявил президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Нью-Йорке.
"Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд, привлекла на рекордный срок -15 лет. Это чрезвычайно позитивная оценка инвесторами реформ. Если предыдущие бумаги, короткие бумаги, стоили 7,75%, то на сегодняшний день и цена уменьшена до 7,5%", - сказал он.
По его словам, в размещении ценных бумаг участвовали банки BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Погашение пройдет четырьмя равными траншами в 2031 и 2032 годах.
Президент подчеркнул, что Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.