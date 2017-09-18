Эксперты: сопряжение ЕврАзЭС и проекта "Один пояс - один путь" должно быть многовекторным

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь" должно быть многовекторным и не ограничиваться только масштабными инфраструктурными проектами. К такому выводу пришли эксперты в понедельник на совместной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Ассоциации общественной дипломатии Китая "Один пояс и один путь: новая опора российско-китайского партнерства".

По мнению заведующего отделом экономической теории ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Сергея Афонцева, развитию полноценного сопряжения китайской инициативы и ЕврАзЭС препятствуют несколько факторов. Первый фактор - интерпретация проекта "Один пояс - один путь" как преимущественно инфраструктурного. "Строительство железных дорог, шоссе, транспортно-логистических центров, трубопроводов - это очень важно, но это нельзя рассматривать как единственный компонент этой инициативы", - убежден он.

"Второй барьер заключается в том, что на уровне межгосударственных дискуссий на переднем плане оказываются крупные и крупнейшие проекты с участием государственных компаний. Это проекты, требующие многомиллиардных инвестиций, решений на уровне политического руководства стран", - полагает Афонцев. В то же время, отметил он, деловые круги способны не менее эффективно идентифицировать возможные точки сопряжения.

По мнению эксперта, невостребованным пока остается и потенциал сотрудничества в высокотехнологичной сфере, в частности, в области совместной разработки такого типа продукции для ее реализации на внешних рынках. "Это реальная возможность для российской стороны обеспечить решение приоритетной задачи повышения доли несырьевой продукции в экспорте, для китайской стороны - еще больше расширить свой экспортный потенциал за счет производства принципиально новых товаров, кастомизированных под конкретные рынки ЕврАзЭС и стран-партнеров ЕврАзЭС", - подчеркнул он. По словам Афонцева, это направление сопряжения особенно перспективно в свете "возможностей, которые в настоящее время открываются в связи с тем, что ЕврАзЭС готовит ряд соглашений о свободной торговле с третьими странами".

Дальневосточный вектор

По мнению вице-президента Китайского института международных исследований Жуань Цзунцзэ, Дальний Восток является одной из наиболее перспективных площадок для реализации совместных проектов. Приграничное сотрудничество РФ и Китая в этом регионе, убежден он, позволит получить выгоды от сопряжения не только странам ЕврАзЭС и Китаю, но и другим государствам Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Углубление сотрудничества приграничных территорий очень важно, это площадка для развития нашей инициативы "Один пояс - один путь", - солидарен с экспертом бывший посол КНР на Украине Чжан Сиюнь.

Информационное сопряжение

Как отметил Чжан Сиюнь, большую роль в сопряжения ЕврАзЭС и китайской инициативы призваны играть СМИ. В свою очередь программный директор Фонда клуба "Валдай" Тимофей Бордачев обратил внимание на ожидаемый в этом году запуск вещания российского телеканала "Катюша" в Китае. "Это является достаточно революционным событием для китайского рынка СМИ, и, конечно, российская сторона очень ценит, что Китай, традиционно внимательно относящийся к любым формам иностранных СМИ на своей территории, здесь в отношении России сделал исключение", - подчеркнул эксперт.

Инициатива создания Экономического пояса Шелкового пути (в Китае ее также называют "Один пояс - один путь") была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Этот проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Восточной, Южной Азии и Европы для интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.

В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития ЕврАзЭС и Экономического пояса Шелкового пути. В настоящее время стороны обсуждают детали сотрудничества.

В ЕврАзЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.