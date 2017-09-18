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Предложенный Минтрансом размер компенсаций при овербукинге не устроил перевозчиков

Экономика и бизнес
18 сентября, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В Минтрансе отметили, что обращений Госдумы на данную тему в ведомство пока не поступало

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Размер компенсаций пассажирам при овербукинге, предложенный Министерством транспорта РФ, не устраивает российские авиакомпании, сообщили ТАСС в Минтрансе.

"Предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций, на уровне европейских размеров, не устроил российские авиакомпании. Стоит отметить, что в случае так называемого овербукинга авиакомпании несут ответственность прежде всего в рамках гражданского кодекса как нарушившие договор перевозки с пассажиром (как и любой другой договор)", - сказали в ведомстве.

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Ранее в понедельник СМИ сообщали, что депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Ананских предложил обязать авиакомпании в десятикратном размере возмещать стоимость билета тем пассажирам, которые не попали на рейс из-за того, что перевозчик продал больше билетов, чем имеется мест в самолете, то есть в случае овербукинга.

В Минтрансе при этом отметили, что обращений Госдумы на данную тему в ведомство пока не поступало. "При поступлении они будут рассмотрены в установленном порядке", - добавили в министерстве.

Также в ведомстве рассказали о планах по борьбе с задержками рейсов. "Минтранс разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов. Данные предложения в ближайшее время будут согласовываться с причастными ведомствами и проходить процедуру общественного обсуждения", - сообщили в министерстве.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщал журналистам, что ведомство вместе с Росвиацией и Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта подготовит предложения по ужесточению ответственности чартерных перевозчиков за задержки рейсов осенью. При этом, отмечал он, во многом ситуация с задержками чартеров в этом году была обусловлена не безответственностью компаний, а двузначным ростом объемов перевозок, к которому некоторые фирмы не были готовы.

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Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Ананских, Игорь Александрович
Страны
Россия
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