МТС запустил сервис по облачной обработке big data

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оператор сотовой связи МТС начал предоставлять услуги по облачной обработке big data на базе собственных центров обработки и хранения данных, говорится в сообщении компании.

Термин big data означает совокупность технологий сбора, хранения и обработки больших массивов данных. Big data широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере и государственном управлении. Этот рынок является одним из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе МТС, оператор будет предоставлять аналитику на основе массивов обезличенных данных, как собранных самостоятельно, так и предоставленных клиентами. Новый сервис будет ориентирован на компании, которые не готовы внедрять собственный анализ big data. Так, продукт может быть использован компаниями (в том числе из сферы малого и среднего бизнеса) для проведения бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, таргетирования рекламы, анализа и персонализации контента, а также сбора и обработки открытых данных.

Срок внедрения такого решения в бизнес-процесс организации составляет порядка трех месяцев. Скорость обработки данных зависит от располагаемого бюджета. Облачная платформа МТС работает на базе решения VMware (дочерняя структура Dell Technologies).

По оценке одного из участников рынка облачной обработки big data, потенциальный объем рынка составляет несколько миллиардов рублей в год. В МТС не раскрывают ни инвестиции, ни долю, которую компания планирует занять на рынке. В компании также не дают оценку возможной выручке от данного сервиса.

МТС сфокусировалась на развитии облачных сервисов по всей России в начале 2017 года. Другие операторы также считают это направление важным.

"Более половины наших клиентов активно используют облачные сервисы, поэтому для нас [это] один из главных фокусов развития на этот год и дальше", - сообщили в пресс-службе "Вымпелкома". В компании отметили тенденцию к активной трансформации операторов связи в технологические компании. "Вымпелком" активно развивает направление виртуальных вычислительных мощностей, на которых можно развернуть различные программные решения, добавили в пресс-службе оператора.

Государственный оператор "Ростелеком" также активно работает в направлении анализа big data. В конце 2015 года оператор купил 75% компании "Айкумен - информационные бизнес-системы" для выхода на рынок "больших данных".

Другие игроки

Анализом больших объемов данных с использованием облачных технологий занимаются в России и интернет-компании. Так, у "Яндекса" есть для этого специальное подразделение - Yandex Data Factory (YDF). Оно было запущено в 2014 году и занимается использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения производительности труда и сокращения затрат за счет анализа данных.

С начала 2017 года в YDF сосредоточились на проектах, связанных исключительно с промышленностью, рассказали ТАСС в пресс-службе "Яндекса". Клиентами YDF являются компании из различных сфер экономики, в том числе нефтегазовой, телекоммуникационной, банковской и аэрокосмической. "На данный момент международное направление "Яндекса" по работе с большими данными ведет работу с более чем дюжиной промышленных компаний", - отметили в компании.

Отдельное подразделение по работе с big data есть и у Mail.ru Group, оно было создано в начале 2016 года. Клиенты этого направления Mail.ru Group работают в таких сегментах, как e-commerce, финансы, страхование, ритейл, транспорт и логистика.