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МТС запустил сервис по облачной обработке big data

Экономика и бизнес
19 сентября, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Новый сервис будет ориентирован на компании, которые не готовы внедрять собственный анализ big data

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оператор сотовой связи МТС начал предоставлять услуги по облачной обработке big data на базе собственных центров обработки и хранения данных, говорится в сообщении компании.

Термин big data означает совокупность технологий сбора, хранения и обработки больших массивов данных. Big data широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере и государственном управлении. Этот рынок является одним из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе МТС, оператор будет предоставлять аналитику на основе массивов обезличенных данных, как собранных самостоятельно, так и предоставленных клиентами. Новый сервис будет ориентирован на компании, которые не готовы внедрять собственный анализ big data. Так, продукт может быть использован компаниями (в том числе из сферы малого и среднего бизнеса) для проведения бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, таргетирования рекламы, анализа и персонализации контента, а также сбора и обработки открытых данных.

Срок внедрения такого решения в бизнес-процесс организации составляет порядка трех месяцев. Скорость обработки данных зависит от располагаемого бюджета. Облачная платформа МТС работает на базе решения VMware (дочерняя структура Dell Technologies).

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По оценке одного из участников рынка облачной обработки big data, потенциальный объем рынка составляет несколько миллиардов рублей в год. В МТС не раскрывают ни инвестиции, ни долю, которую компания планирует занять на рынке. В компании также не дают оценку возможной выручке от данного сервиса.

МТС сфокусировалась на развитии облачных сервисов по всей России в начале 2017 года. Другие операторы также считают это направление важным.

"Более половины наших клиентов активно используют облачные сервисы, поэтому для нас [это] один из главных фокусов развития на этот год и дальше", - сообщили в пресс-службе "Вымпелкома". В компании отметили тенденцию к активной трансформации операторов связи в технологические компании. "Вымпелком" активно развивает направление виртуальных вычислительных мощностей, на которых можно развернуть различные программные решения, добавили в пресс-службе оператора.

Государственный оператор "Ростелеком" также активно работает в направлении анализа big data. В конце 2015 года оператор купил 75% компании "Айкумен - информационные бизнес-системы" для выхода на рынок "больших данных".

Другие игроки

Анализом больших объемов данных с использованием облачных технологий занимаются в России и интернет-компании. Так, у "Яндекса" есть для этого специальное подразделение - Yandex Data Factory (YDF). Оно было запущено в 2014 году и занимается использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения производительности труда и сокращения затрат за счет анализа данных.

С начала 2017 года в YDF сосредоточились на проектах, связанных исключительно с промышленностью, рассказали ТАСС в пресс-службе "Яндекса". Клиентами YDF являются компании из различных сфер экономики, в том числе нефтегазовой, телекоммуникационной, банковской и аэрокосмической. "На данный момент международное направление "Яндекса" по работе с большими данными ведет работу с более чем дюжиной промышленных компаний", - отметили в компании.

Отдельное подразделение по работе с big data есть и у Mail.ru Group, оно было создано в начале 2016 года. Клиенты этого направления Mail.ru Group работают в таких сегментах, как e-commerce, финансы, страхование, ритейл, транспорт и логистика.

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