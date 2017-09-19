Кабмин РФ определил правила субсидирования транспортировки продукции АПК

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о правилах представления субсидий на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением определен порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат российских организаций на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Субсидии будут предоставляться в случае транспортировки продукции от пунктов отправления, расположенных на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей, до пунктов назначения в Республике Бурятия и Забайкальском крае", - говорится в сообщении.
Кроме того, определен перечень товарной продукции агропромышленного комплекса, на транспортировку которой будет оказываться государственная поддержка.
Предполагается, что субсидирование транспортных издержек товаропроизводителей будет способствовать увеличению экспортных поставок отечественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.