ЦСР: в системе госзакупок на 3% поставщиков приходится 80% стоимости всех госконтрактов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 3% (2,98%) от всех работавших в госзаказе поставщиков привлекли 80% стоимости всех контрактов в 2016 году, говорится в исследовании "Атлас контрактной системы", подготовленном Центром стратегических разработок.

"В указанный бюджетный период [в 2016 году] примерно 8,8 тыс. хозяйствующих субъектов законтрактовали более 4,4 трлн рублей. Это значит, что 2,98% от всех работавших в госзаказе поставщиков привлекли 80% стоимости всех контрактов", - говорится в докладе ЦСР.

Авторы исследования считают, что рынка госзаказа по сути не существует. "Рынок госзаказа, на котором 1 млн 300 тыс. поставщиков конкурируют друг с другом за право заключить один из 3,5 млн контрактов, ежегодно размещаемых 300 тыс. зарегистрированных в ЕИС (единая информационная система - прим. ред.) заказчиками, - полнейший миф", - пишут авторы исследования.

По их оценке, контрактные отношения на рынке госзаказа не носят спонтанного, случайного или непредсказуемого характера. "Популярный тезис о том, что рынок госзаказа - это рынок, на котором множество заказчиков вступает, потенциально и реально, в контрактные отношения практически со всеми хозяйствующими субъектами национальной экономики, оказался ложным", - отмечается в докладе.

В нем также говорится, что доминирование крупных поставщиков свойственно всем регионам России, а конкурентные процедуры отбора - аукционы, конкурсы и запросы котировок - девальвируются, трансформируясь в квазиторги.

По данным исследования, значительная доля госзакупок приходятся на контракты с единственным поставщиком. "В 2016 году совокупная стоимость контрактов, заключенных по итогам прямых закупок, составила 1 трлн 313 млрд рублей, или около 24% от общего объема заключенных и зарегистрированных в ЕИС контрактов. Как утверждает мониторинг Минфина России в отношении первого полугодия 2017 года, общий объем закупок у единственного поставщика относительно показателя 2016 года увеличился на 35%", - говорится в докладе.