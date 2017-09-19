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Кабмин внесет в Госдуму законопроект о налогообложении резидентов ОЭЗ

Экономика и бизнес
19 сентября, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Законопроектом предлагается сохранить для отдельных резидентов ОЭЗ ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на уровне 2%

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о регулировании отношений в сфере обложения налогом на прибыль организаций резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Действующей редакцией статьи 284 Налогового кодекса налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года установлена в размере 3%. Законопроектом предлагается сохранить для отдельных резидентов особых экономических зон ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на уровне 2%", - говорится в сообщении.

Кроме того, для организаций-резидентов и участников ОЭЗ в Магаданской области предлагается сохранить предельную максимальную величину налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Федерации, на уровне до 13,5%. При этом уточняется, что федеральным законом №401-ФЗ предусматривалось ее снижение в 2017-2020 годах до 12,5%.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 13 сентября 2017 года.

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