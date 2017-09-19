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Минпромторг рассчитывает на рост производства пищевого оборудования в 4 раза к 2025 году

Экономика и бизнес
19 сентября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Объемы экспортных поставок российской техники планируется увеличить в три раза

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает, что производство машин и оборудования для пищевой промышленности к 2025 году вырастет в четыре раза. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В частности, к 2025 году планируется нарастить в четыре раза производство машин и оборудования для пищевой промышленности и в три раза - объемы экспортных поставок российской техники, повысив при этом долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50%", - сказал министр.

По его словам, сейчас министерство готовит стратегию развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года, которая определит методы господдержки этой отрасли.

Сейчас доля отечественного пищевого оборудования на внутреннем рынке составляет порядка 20%. По оценкам экспертов, рынок оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2017 году вырастет на 2% до 59,7 млрд рублей, при этом импорт составит 48,4 млрд рублей. Высокая доля импорта на рынке объясняется отсутствием отдельных видов отечественного оборудования в общих технологических линиях пищевого производства, а также слабо развитой кооперацией между российскими компаниями, отмечают в министерстве.

По данным Минпромторга, сегодня уровень износа основных производственных фондов на предприятиях пищевой промышленности превышает 60%, при этом на предприятиях в РФ производится достаточно широкая номенклатура продукции, в отрасли функционируют около 200 предприятий. Среди мер господдержки производителей такого оборудования - компенсация половины затрат на производство пилотных партий оборудования, компенсация затрат на НИОКР, льготные займы фонда развития промышленности.

Основными покупателями российского пищевого оборудования являются Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Армения. При этом интерес к российской технике проявляют компании из стран Персидского залива, Прибалтики, Сирии и Ирана, отмечают в Минпромторге.

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Иран Сирия Россия Армения Киргизия Казахстан Узбекистан Азербайджан
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Мантуров, Денис Валентинович
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