ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга. Об этом сообщил журналистам замглавы Федерального антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

"До 15 числа (сентября) операторы направили нам предложения по изменению тарифных планов (в рамках отмены внутрисетевого роуминга), дальше еще два срока с ежемесячной отсечкой - 15 октября, 15 ноября", - сказал он, добавив, что все операторы направили свои первые предложения.

"Все операторы сконцентрировано движутся в этом направлении", - добавил замглавы ФАС.

Голомолзин считает, что операторы изменят тарифы в национальном роуминге до вынесения им предписания. "По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверены, что этот вопрос будет решен без вынесения процессуального решения", - сказал он, пояснив, что ФАС рассчитывает, что операторы изменят свои тарифы до вынесения им предписания антимонопольного органа.

Замглавы ведомства подчеркнул, что ФАС не будет продлевать срок исполнения предупреждения по отмене внутрисетевого роуминга. "Мы не обсуждаем вопрос о продлении, концентрируемся на тех датах, которые у нас были в предупреждении. В данном случае есть ряд вопросов, которые требуют взаимодействия между Минкомсвязью и ФАС, важно, что у нас есть общее понимание. И нам нужно решить вопросы, связанные с межоператорскими взаимодействиями, что пока не урегулировано нормативно в рамках соответствующих приказов Минкомсвязи", - сказал он.

Голомолзин добавил, что встреча с операторами и Минкомсвязью, вероятно, состоится на следующей неделе. "На следующей неделе мы, скорее всего, такую встречу проведем", - сказал замглавы ФАС.

Кроме того, он сообщил, что ФАС предлагает законодательно закрепить "справедливый роуминг" в ЕврАзЭС. "Если говорить про ЕАЭС, то это возможность внесения изменения в дополнение соглашения об ЕАЭС в части фиксации в этом документе принципов справедливого роуминга", - сказал он.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что встреча с ФАС пройдет на этой неделе.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.