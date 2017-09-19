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"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов Калашникова

Экономика и бизнес
19 сентября, 10:58 дата обновления: 19 сентября, 11:01 UTC+3

По словам гендиректора компании Александра Михеева, интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" с начала года подписал семь контрактов на поставку более 100 тыс. автоматов Калашникова за рубеж. Об этом во вторник сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2017 году мы уже заключили семь контрактов на поставку более 100 тысяч АК различных модификаций и сейчас ведем переговоры на поставку автоматов с еще несколькими заказчиками", - сказал Михеев.

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По его словам, автоматы Калашникова пользуются наибольшим спросом у иностранных заказчиков среди всех образцов стрелкового оружия российского производства. "За время работы "Рособоронэкспорт" поставил на экспорт более миллиона единиц его [автомата] различных модификаций. Кроме того, в нескольких странах при нашем содействии создано лицензионное производство АК. Только в 2017 году по лицензии произведено более 15 тысяч автоматов Калашникова, а начиная с 2001 года - несколько сотен тысяч единиц", - сказал Михеев на торжественном открытии памятника разработчику стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

Михеев отметил, что в настоящее время "Рособоронэкспорт" продвигает на мировой рынок автоматы Калашникова АК-74М и образцы "сотой" серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). В ближайшее время ожидается выход на мировой рынок новых модификаций АК, которыми уже заинтересовался ряд партнеров компании.

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